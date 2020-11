Mundartkolumne : Trodds unn graadselääds

Unser Autor setzt sich in seiner Mundartkolumne auf Dengmerter Platt jeden Donnerstag mit den Wirren des Alltags auseinander.

Als wann die Laache nidd schunn schlimm genuch wär! Awwer jedds muss mer sich aach noch, wammer das beese Wort in de Mund nemmt, de Kobb doodriwwer zerbreche, obs der oder das Virus hääschd. Doo war ich schwäär erleichdert, dass mer laut Duden beides saan kann.

Es gebbd joo aach weeje der Krise e ganzer Haufe neije Werder, meischdens nadierlich uff Englisch. Awwer aach uff Deitsch heerd sich manches nidd so erfreulich aan. Geejeiwwer gudde Bekannde solld mer etwa es Wort Vireschleuder nidd verwenne. Weil die dann garandierd uff Abstand gehn. Gelunge finn ich joo die Abkerzung Munaske fier Mund-Nase-Maske. Awwer de Vochel abgeschoß hadd der Ausdrugg, denne wo se jedds als plattdeitsches Wort des Johres gewählt hann. Doo hääscht nämlich das, was mer sich profüülaggdisch ins Gesicht taggerd, knabb unn anschaulich e Schnutenpulli.