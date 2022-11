Mundartolumne : Lääse unn lääse losse

Jedds, wo es Lääwe sich widder meh in die Räumlichkääde verlaacherd unn e langsamerer Taggd anschlaad, iss als Zeidvertreib es Lääse angesaad. Wobei mer sich noch nidd emool selwer bemieje muss, im Notfall lossd mer sich ebbes vorlääse.

Im voorische Moonad war desweeje de bundesweide Vorlesetag. Vorlääse, das iss joo, wammer ebbes vunn sich gebbd, was nidd vunn emm selwer iss, unn zwar vumm Bladd. Awwer uff Hochdeitsch. In Dengmerd ware in der Sach e Handvoll Promminende unn sogar de Oobee aggtief. Bei de klääne Kinner, wo noch nidd lääse kinne, iss das besunnerschd wichdisch. Dass die schunn friehzeidisch uff de Geschmagg kumme. Unn die Vorweihnachdszeid iss doo graad die beschd Geleeschenhääd, wesweeje doo aach die Hochsäsong fier so Lesunge iss, wie mer emm Veraanschdaldungskalenner entnemme kann. Wer um die Zeid aach vorlääsd, das iss de Niggelaus, nämlich aus seinem goldische Buch. De Text iss doodebei normalerweis eejer korz unn meischdens nidd so luschdisch.