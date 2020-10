Mundartkolumne : Es werrd emool

Unsere wöchentliche Mundart-Kolumne in Dengmerter Platt von Horst Lang. Heute: das sehr persönliche Fürwort „Ääs“

Heid Oowend gebbds joo zur Abwechslung mool widder ebbes se lache. Wann in der Stadthall es saarlännisch-hessiche Duo mit seinem Programm „Die Ään unn das Anner“ uffdrääd. Umgangsproochlich saad mer joo bei uns eejer es Ään unn es Anner. Odder iwwerhaupt nur „Ääs“. Das Wort „es“ iss joo e sogenenndes Fürwort, in dem Fall e sehr perseenliches. Unn doo werd unnerschied in e weibliches, e männliches unn e sächliches. Odder e Neutrum, wie mir Ladeiner saan. Wann Auswärdische die speziell saarlännisch Form „ääs“ heere, schlaan die immer die Hänn iwwerm Kobb sesamme: Ei, e Fraa iss doch kää Sach! Weil se nidd wisse, dass das garnidd bees gemennd iss unn eejer e Art Koseform. Im Hochdeutsche beniddsd mer joo aach es Neutrum, unn zwar in der Verkläänerungsform. Mer saad: das Mädchen, awwer nadierlich aach das Bubchen.