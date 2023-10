Mundart-Kolumne für St. Ingbert Malerisch hingeblädderd

Wammer siehd, was das fier e gliddschischi Aangeleeschendhääd iss, doo frood mer sich schunn, was sich das Laub doo eichendlich erlaubd. Wanns mool uffem Trottoir rascheld wammer driwwer gehd, doo hadd de Sommer die Fladder gemachd. Unn mer stelld wehmiedisch feschd, dass es scheenschde Laub immer noch de Urlaub iss. Der wo jedds aach rum iss. Awwer das iss halt de immer widderkehrende Johresablauf. Midd bloosem Kehre kummd mer awwer, wann erschd mool de erschde Sturm durch die Allee gefeeechd iss, nidd weit. Unn desweeje iss de menschliche Erfindungsgeischd uff denne Infall middem Laubbläser kumm. E Blooskonzerd isses allerdings eejer nidd, was das Gerääds akussdisch vunn sich gebbd. Er machd ziemlich Jachd. Was insofern konsequend iss, weil midd Halali unn Dezibell zur Treibjachd uff das gebloos werrd, was sich doo uffem Boddem aangesammeld hadd.

Awwer aach wann die Blädder masseweis vumm Baam abfalle, sinnse desweeje noch lang kää Abfall. Was e zinfdischer Gaardebesiddser iss, der saad sich: Ei, die kinne sich bei mir noch niddslich mache. Als Komposchd odder in de Bluumebeede.

Mer schwäddsd als vunn Kreislaufwertschaffd, wobei die Wertschaffd sich das vunn der Naduur abgeguggd hadd. Im näägschde Friehjohr wachsd dann widder ebbes neijes draus. Unn wie durch e Wunner, mer solls nidd glaawe, sinn dann aach die Blädder an de Bääm all widder draan.