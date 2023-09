Mundart-Kolumne für St. Ingbert Transport vor Ort

Unn dehemm duud Ääs dann die Hänn iwwerm Kobb sesamme schlaan: Was haschde dann doo widder alles aangeschlebbd. Das midd dem Schlebbe iss aach e Problem, wammer de guddgemennde Vorsadds hadd, sich vumm Audo unabhängischer se mache. So e Fahrrad hadd zwar e Gepäggträäjer, awwer fier sperrische Güüder bräuchd mer eejer e Saddelschlebber. Das sinn die Anhängsel hinner de Laschdwään, wo defier sorje, dass die ganze scheene Sache, wo mir hemm buggsiere, iwwerhaupt erschd in de Geschäffde lande. Als Aldernatiefe zum Transport uff der Stroos, gääbs doo noch de Güüderzuuch, awwer der hald hald aach nidd an jedem Subbermarkt. Apropos Bohnhof, friejer hadds dort extra jemand gebb, wo emm es Gepägg transpordierd hadd. Mir Ältere erinnere uns noch gudd an de Hans Moser, der wo denne Dienschdmann so herzzerreisend komisch in dem gleichnoomische Film gespielt hadd.

Hier im Saarland kenne mir uns joo midd Laschde, genauer gesaad de Altlaschde, gudd aus. Unn mer schwäddsd joo beim Berschbau sogar vunn de Eewischkäädslaschde, was e ziemlich grusselischer Ausdrugg iss. Awwer jedds kumm ich vumm Thema ab, es gehd joo drumm wie mer meeschlichst elegant sei Nahrungs- unn Genussmiddel zum Endverbraucher buggsierd. In Dengmerd hannse jedds graad versuchsweis die Meeschlichkääde angebodd, fier die Ware middme Laschdefahrrad se liefere. Der Dienschd hadd sich originellerweis Bringbert genennd. Aach wanns noch nidd so de ganz groose Renner war, iss das e Idee midd Zukunfd.