Mundart-Kolumne für St. Ingbert In der Pann gebruddseld

Unn manche derzeidische Verhältnisse, wo mer am liebschde saan werrd: Ei doo gebbd doch de Hund in der Pann verriggd. De Bezuuch zum Kulinarische siehd mer schunn an so Tiddele wie: „Zwei Frauen und ein Kühlschrank“ oder „Du kannst nicht über den Tellerrand blicken, wenn du die Suppe bist“. Was an denne Spruch erinnert: Du bischd gudd, du kummschd in die Subb.

Was so e richdischi Pann iss, die kummd joo unweigerlich immer midd Stiel. Was schunn emool, vumm kläänkinschdlerische Standpunkt aus gesiehn, kää schlechder Aanfang iss. Friejer, wie das Iewend noch in der Stadthall iwwer die Biehn gang iss, hadd e Spödder mool gesaad, de Saal wär zwar nidd stilvoll awwer voll Stiehl. Bei uns an de Saar simmir joo deffdischi Koschd gewehnd, aach wammir uns manchmool an der Haute Cuisine aus Frankreich vergreife. Die Gerichde, wo doo in der Pann servierd werre, sinn ziemlich scharf aangebrood, humorissdisch gewerzd unn gepefferd unn gesellschaffdskriddisch abgeschmeggd. Neijerdings muss mer allerdings bei so ebbes, midd Riggsichd uff emmfindliche Gemieder, vorher noch e Warnhinweis aanbringe. Awwer ich glaab, die Zielgrubb unn es Stammpublikumm sinn Deffdisches gewehnd unn nidd so schregghaffd. Allerdings stehd tatsächlich in der Pressemeldung vunn der Stadt, es wäre bei dem Programm aach e paar Schenkelklobber debei. Mer solld, wammer im Publikum eng sesammehuggd, in dem Momend nur uffpasse, dasses die eichene Schenkele wäre wo mer klobbd.