Mundart-Koluumne für St. Ingbert Was emm so im Kobb erumspuggd

Awwer midd der nei Konschdruggzioon duun die Einheimische noch e bissje fremdele. Mool siehn, was die Turischde, wo joo demnäägschd stööme solle, doodezu saan. Uff dem Pladdoo stehd jeddsd aach e Skulpduur vumm Riese Kreuzmann, woo sellmools hie gehausd hadd. Midd der Keddesää aus Holz geschniddsd, siehd der so richdisch scheen grusselisch aus. Wie sich das fier e Sagengestald geheerd. Er war joo aach aangeblich e besonnerschd fieser Tüüp unn hadd offd midd Stään geschmiss. Änner vunn denne, de sogenennde Spellenstein, steggd immer noch in Rentrisch im Vorgaarde. Unn wasser sunschd noch midd de Leid aangestelld hadd, das iss ziemlich harder Stoff. Midd so ebbes hadd mer dann de Kinner Angschd gemachd, wannse nidd geheerd hann. Awwer Sagen unn Märcher hann sich die Leid gääre verzähld, friejer wies noch kää Fernsehn gebb hadd und jede Daach minnischdens zwää bis drei Krimis iwwer die Maddscheib geflimmerd sinn. Desweeje kammer heid doodemidd aach die Kinner kaum noch verschregge mache. Mer duud die Geschichde sogar turissdisch nuddsbar mache. Uff fünf Dengmerder Sagenwegen kammer sich schlau mache iwwer die Ereichnisse. Aach wann die oft e wahrer Kern hann, wie zum Beispiel die Schauergeschichd in der Gehnbach, mussmer nidd alles glaawe was im Lauf der Zeid zusäddslich an Iwwertreiwunge unn Ausschmüggunge dezukomm iss. In vill Fäll iss das ganz äänfach e frieji Form vunn Fääk Njuus.