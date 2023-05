Mundart-Kolumne für St. Ingbert Digitali Plauderschdunn

Bei manche isses allerdings so, dasse de Kobb nur deshalb hann, dass die Hoor nidd in die Speiserehre falle. Es praggdische iss joo, dass sich das sogar messe lossd unn zwar midd Hilfe vumm Ii-kuh, em sogenennde Intelligenz-Kwoozjend. De Bedarf an dem wertvolle Stoff iss scheins so groos, dasse sogar noo intelligendem Lääwe uff annere Planneede suche. Bis mer das gefunn hadd, duud mer sich neijerdings hie unne midd kinschdlicher Intelligenz behelfe. Weil die nadierliche eejer rar iss. Es gebbd jedds uffem Kommbjuuder e klewweres Programm, wo mer alles frooe kann was mer schunn immer gääre gewissd hädd. Unn das gebbd dann prompt richdisch Antwort.