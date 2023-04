Mundart-Kolumne für St. Ingbert Oh legg – kää Nedds!

Es Gerääd wo sellemools es erschde Gespräch demidd gefiehrd worr iss, war allerdings e Monschdrumm, wo mer ball midd ääner Hand nidd hadd kinne halle. Unn es hadd midd denne ellegande Exemplare vunn heid, wo logger in de Buxesagg eninnpasse, nidd vill gemein. Obwohl sich Händie joo schwäär englisch aanheerd, hääschds im Original ganz annerschd, nämlich „smart phone“. Was sovill hääsche soll wie schlaues Telefon. Unn das Ding iss middlerweile werklich e richdischer Schlaumeijer. Wo mer uffem Umwää iwwers inngebaude Indernedd Antwort uff all die Frooe kried, wo uns so unner de Nääschel brenne: Wies Wedder werrd, wie de Fuusballverein gespield hadd, unn was de Royals ihr Spresslinge so treiwe.

Unn es scheenschde iss, dass zum Beispiel imme Zuuchabteil aach annere Leid bereitwillisch in de Genuss vunn de eichenhändische Priwaadgesprääche komme. Das stärkt es Gemeinschaffdsgefiehl. Kriddisch werrds nur, wammer dann durch e Tunnel fahrd unn uff äämool es Gespräch abrubbd abbrechd. Das iss es schlimmschde was emm heidsedaachs bassiere kann: Ich hann kää Nedds! Ganz friejer hadd die Schreggensmeldung noch gehiesch: Kää Anschluss unner dieser Nummer!

Es iss aach ziemlich unnerschiedlich, wie die diewerse Aldersgrubbe midd denne Dinger umgehn, wo immer kommblizierder werre. Die Generazioon, wo jeddsd doodemidd uffwachsd, iss wahrscheins die allererschd, wo de Enkel emm Opa ebbes vergliggerd unn nidd umgekehrd. Awwer was soll mer doodriwwer joomere. Mer wachsd immer in die Welt eninn, die wo schunn doo iss.