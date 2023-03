Mundart-Kolumne für St. Ingbert : Funde unnerm Moosdebbich

So allmählich, - aach wann die Temberaduure noch nidd so richdisch middzieje - gehds jedds uff de Friehling zu. Doo iwwerkumme emm nidd nur die gleichnoomische Gefiehle, manche Leid spiere dann aach e stärkerer Drang noome poorediefe Friejohrsbudds.

Nidd uffem Dachboddem, awwer im Waldboddem hannse neilich ebbes gefunn, was nidd ganz so erfreilich iss. Friejer, wo joo bekanndlich alles besser war, hadd mer sei Gelumbs alsmool äänfach in die Landschaffd gekibbd unn dann Gras driwwer wachse geloss. So e Mülldeponie iss jedds im Wald in Schnabbach widder ans Lichd kumm. Unn zwar aus de 70er Johre vumm voorische Johrhunnerd, wo Schnabbach noch zu Dengmerd geheerd hadd. Was doo de Wald verscheenerd sinn sosesaan die Oorwese vumm sellemoolische Wohlstand.

Am beschde wärs vielleichd, sie buddele das Ganze widder inn unn waarde nochmool so Stigger 100 bis 200 Johr. Bis doohin sinn das nämlich alles hisdoorische Objeggde unn Antikwitääde. Unn die kumme ins Museum – was bis doohin bestimmd ferdisch iss – unn die Leid kinne dort bewunnere, wie ihr Vorfahre im 20. Johrhunnerd hie mool gehausd hann.