Mundart-Kolumne für St. Ingbert : Nix meh uffem Labbe

Die fünfd Johreszeid iss widder abgehaagd unn es machd sich bei de hardgesoddene Faasenachder die Flemm breid. Apropos Koschde: Die Nachweehe bedreffe nidd nur de Gemiedszustand unn de strappazierde digge Kobb.

Die dolle Daache duun nidd selde aach zu pekuniääre Schwunderscheinunge fiehre. Wie schunn de Dichderferschd Goethe gereimt hadd: „Arm am Beutel, krank am Herzen.“ Im Schwäbische, wo mer joo ziemlich pingelisch middem Kläängeld sinn soll, gebbds desweeje an Aschermiddwoch e kloores Riduaal: In Fragg unn Zylinder gehn dort die gebeudelde Narre an de näägschde Brunne unn duun ihr läärer Geldbeidel wäsche. Leid, wo e bissje meh Schbudds hann, bezeichne denne Behälder vornehm als Pordmonnee odder Geldbörse. Wobeis in der Finanzwelt gerüchteweis sogar aach es Fennommeen vunn Geldwäsche vorkomme soll. Wo sich dann die Steijerbeheerde defier inderessierd. Weil die effendliche Hand, wo gewehnlich ziemlich klamm iss, joo permanend die Hand uffhald. Unn mer saad joo aach gesprächsweis, die Verantwortliche werde Geld in die Hand nemme, wann se mool widder ebbes Greeseres geplant hann. Vunn der Sort hammir hie in Dengmerd zur Zeid einische, also ich menn so Groosprojeggde. Es alde Stadtbad werrd pladd gemachd unn doodurch werrd de Bligg frei uff de Stadtpark, der wo johrelang e bissje im Dornreesjeschloof gelää hadd. Jedds hannse awwer schwäär ebbes vor midd demm unn doo soll, was mer so lääsd, gekloddsd unn nidd bloos gegleggerd werre. Unn doo wäre mer faschd schunn widder beim Thema Finanze unn Steijere.