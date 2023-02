Mundart-Kolumne für St. Ingbert : Es sinn schdirmische Zeide

Am Samschdaach morje duud sich vorm Raadhaus widder ebbes sesammenbraue. Wann es jecke Fuusvolk in Faasenachdsstimmung pinkdlich um elf Uhr elf zum Sturm uff die Verwaldungs-Zendraale bloosd. Die wo dann iwwer die närrische Daache sosesaan zu rer sturmfreije Buude werrd.

Mir lääwe joo iwwerhaubd graad in schdirmische Zeide.Wo graad als Echo doodruff de Wind unn de Ton besonnerschd rauh wehd, das iss in de angeblich so soziale Neddse. Doo tobd dann zu alle meeschliche unn unmeeschliche Theeme de sogenennde Shit-Storm. Der iss dann nidd selde genau so unabbediddlich wie sichs aanheerd. Dass doo leichd die Hemmunge falle, das leid wahrscheins doodraan, dass mer in dem Milljöö ganz unscheenierd, weil anonüüm, all das mool so richdisch loswerre kann, was mer normalerweis jemand nidd unbedingd direggd ins Gesichd se saan traud. Die Leid, wo sich doo austoowe, kennd mer garnidd perseenlich. Unn wammer mool ehrlich iss, kammer uff so e Bekanndschaffd aach gudd unn gäär verzichde. In vill Fäll duud sich de Balaawer eejer an Belangslosischkääde unn an Pibbikram entzünde. Odder wie e promminender Balldrääder mool gesaad hadd, er hädd de Indrugg, dass doo vill unneedisch hochsterilisierd werrd. Es iss also gewissermaase e Sturm im Wasserglas, wie mer sprichwerdlich saad.