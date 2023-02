Mundart-Kolumne für St. Ingbert : Es iss alles Geschmaggsach

Es geht so langsam uff die Zeit zu, wo mer sich iwwerleeje muss, wie mer sei aangefudderder Winderspegg elegant widder loss werrd. Korz vor de Faasenachd machd mer allerdings nidd so gääre in Asskeese.

Wann ich das richdisch verstann hann, solle die als Flääsch-Ersadds diene, weil so vill Eiweis draan unn drinn iss. Awwer irjendwie muss doo jemand Fauna unn Flora verweggseld hann. Odder geheere die klääne Viecher midd de ville Bään neijerdings zu de Pflanze. Serwierd werre die sowieso nidd am Stigg, die kumme eejer schamhaffd in Pulverform uff de Deller. Dassmer nimmeh genau siehd, was das emool war. Awwer wer wääs, wann die Leid sich erschd mool draan gewehnd hann, vielleichd gebbds dann demnäägschd als Serviervorschlaach: Made im Speggmandel. Unn das Rezebbd kammer dann sogar indernazionaal vermarkde unner dem Titel „Made in Germany“. Unn e Wurm-Kur iss dann ebbes, wofier mer im Wellness-Hodell ganz scheen ebbes hinbläddere muss. Allerdings kommd mer dann womeeschlich noch midd de Vochelschiddser in Konfliggd, wammer de Vechelcher so äänfach ihr Fudder wegschnabbd. Wann dann unser Esse uff Ernährung, wo krawweld, umgestelld iss, kanns leicht zu peinliche Missverständnise komme. Wammer nämlich Besuch ingelaad hadd unn der frood aan: Was machen ihr eichendlich heid Oowend ? Unn der kried dann zur Antwort: Grille.