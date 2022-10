Mundart-Kolumne für St. Ingbert : Wie schnell die Zeid vergehd

Foto: SZ/Müller, Astrid

Am leddschde Sunndaach haddmer scheen kinne siehn, was die Dengmerder fier e gudder Drood zum Petrus hann. Ich kann mich jedenfalls kaum an e Johr erinnere, wo mer während der Kerb hie nidd es herrlichsde Oggdoowerwedder gehadd hädde.

