Mundart-Kolumne für St. Ingbert : Maddscheiwe-Schdaars

Bei der Ingobertus-Mess am leddschde Woche-Enn hann ich ääner middme Pullower gesiehn, wo vorre druffgestann hadd: Saarlänner isses Heegschde was e Mensch werre kann. Das iss sosesaan die Verteidischungsstragtegie geeje de Indrugg, dass mir hie in unserm klääne Land auswärdds nidd so eschdamierd werre wie mirs verdiene.

Allerdings war kurz devor im Oowendprogramm bei rer Quiz-Sendung e Familieje midd 7 Kinner ausem Saarland zu Gaschd. Unn das iss widderum es Heegschde, was mer als Bundesbirjer iwwerhaubd erreiche kann: Dassmer ins Fernsehn kummd . Doo schrammd mer nämlich knabb am Promminende-Status vorbei. Doodevunn, also vunn denne sogenennde Prommis, wie mer salobb saad, duuds joo in denne ganze Talk-Shows unn Quiz-Sendunge nur so wimmele. Unn doo misse die dann nidd nur indelleggduelle Glanzleischdunge vollbringe. Manchmool misse die aach noch ringelpietzmäässisch durchs Studio hobbse fier Punkte se mache. Was immer e bissje an e Kinnergebordsdaach erinnerd, wanns doo zugehd wie beim Daach vunn de Gööre unn Lausbuuwe in Dengmerd. Meischd sinns joo die iebliche Verdächdische, wo immer widder im Programm ufftauche. Das hadd dann denne Effeggd, dass de Fernsehgugger, wanner so ääner vunn der Sord länger nimmeh gesiehn hadd, sich erstaunt erkunnischd: Ei, lääbd der iwwerhaubd noch? Uff de Plakaade hadd mer friejer unnerm Noome vunn de hoffnungsvolle Kinschdler lääse kinne: Bekannt von Funk unn Fernsehn. Das ware dann die, wo mer das hadd extra misse dezu saan, weil se wahrscheins nimmand gekennd hadd. Mir klääne Leid kumme heegschdens mool ins Fernsehn als Komparse, wammer im Publikum hogge. Awwer dann kinne mer dann weenischdens dehemm der Oma winke.