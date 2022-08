Mundart-Kolumne für St. Ingbert : E Sagg voll Grummbeere

Morje, am 19. Auguschd iss de Daach der Kartoffel. Bei uns hääsche die villseidische Gewäggse allerdings Grummbeere. Grumm sinnse joo manchmool schunn, awwer kää Beere. Eichendlich kummd das joo vunn dem Word Grundbirne.

Weil die midd vill Fantasie an das Obst erinnere unn im Boddem wachse. In annere Reeschioone hääsche se desweeje aach Erdäbbel. Was dann schunn faschd e werdlichi Iwerseddsung vumm franzeesische Pomme de terre iss. Iwwerhaupt iss de Noome vunn der Kartoffel e inderessandes Thema. Urspringlich haddmer se im Iddalienische noo de Trüffel, Tartufo genennd. Unn dann bei uns iwwerseddsd midd Tartuffel, was schunn wesentlich deitscher klingd. In unsere Breide ingefiehrd worr iss die Kartoffel vumm Preißekeenisch, emm Alde Fritz.