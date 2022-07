Mundart-Kolumne für St. Ingbert : Harmonisch im Gleichklang

Foto: SZ/Müller, Astrid

Wanns mool widder so richdisch Sommer iss, doo leid in Dengmerd tradizioonell reichlich Musigg in der Luffd. Bei denne Freiluffdkonzerde owwe uffem Howwels in demm Stäänbruch. Das heert sich faschd so aan wie Stimmbruch, awwer das wär joo direggd e Beleidischung fier die Vokalkinschdler, die wo sich bei denne Termine donnerschdaachs präsendiere.

Zum Beispiel de Beckerchor, der wo allerdings erschd die näägschd Woch draan iss. Weils zu dem Ambiende, wo das Ganze staddfind, ziemlich de Bersch enuff gehd, kammer das Ereischnis joo gewissermaase als Hochkuldur bezeichne.