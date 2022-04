Mundart-Kolumne für St. Ingbert : Promis im goldische Buch

Wann vunn Biecher die Redd iss, denkt mer meischd an die zum Lääse. Awwer es gebbd aach annere Sorde, wo oft nidd weenischer gehaldvoll sinn. Zum Beispiel es Scheggbuch. Woos vunn Vordääl iss, wann de jeweilische Schegg gedeggd iss.

Im Geschäffdslääwe schwädds mer finanztechnisch vunn Buchfiehrung. Wobei im Geejesadds zu belledrissdische Erzeischnisse de Kreeatiwitääd Grenze geseddsd sinn. In der Schul hadds e Klassebuch gebb, wo ähnlich wie beim Niggelaus imme digge Schwarde die unerfreilich Vorfäll ingetraa worr sinn. Awwer vermudIich geht das in Zukunft aach nur noch eleggdroonisch vor sich. Wo mer sich allerdings noch ganz klassisch middme Füller vereewische kann, das iss im sogenennde goldische Buch vunn der Stadt. Das kraame se immer dann aus de Katakombe im Archiv eraus, wann e Promminender bei uns in Dengmerd uff Besuch iss. Bei der Geleechenhääd duud der sich dann feierlich in das besaachde Buch indraan.