Mundart-Kolumne für St.Ingbert : Prognose: Gans knabb

Als wammer in dem doo Johr noch nidd genuch Hiobsbotschaffde se verkraffde hädde, hannse neilich sogar geschrieb, dassmer womeeschlich an de Feijerdaache ohne die beliebde Weihnachtsgans um de Disch hugge werrde.

Mer hann jedds also nidd nur e Impfpass, jedds hammer aach noch e Engpass. Das Ganze hadd angeblich doodemidd se duun, dasse in vill Brangsche middem Nooschub nidd richdisch nookumme. Unn in der Lieferkedd es ään odder annere Keddeglied fählt. Unn das gääb dann e Keddereaggzioon. Ganz schlimm siehts awwer bei unsre benachbarde Freinde, de Franzose aus. Die hann laut Pressemeldunge sogar e Camembert-Krise. Doo kammer mool siehn, was richdische Probleme sinn. Awwer vor allem wie abhängisch mir all sinn vunn Endwigglunge, wo mir gar kää Influss druff hann. Meischdens merkt mer joo doodevunn nix, solang wie alles gladd laafd. Awwer wann mool Sand im Getriewe iss, doo heert fier die meischde Leid de Spaß uff. Mir duun uns halt schwäär fier uns mool stelleweis innseschränke. Unn dann ausgerechend an de Weihnachde. Awwer wer will doo jemand e Vorwurf mache.

Kää Mangel – unn das iss jedds e ganz anneres Thema – herrscht joo an groose unn klääne Kalennere, wo mer zum Johresenn in die Hand gedriggd odder zugeschiggd kried. Midd der imposant Zahl 2022 vorre druff, was sosesaan e dreiverrdelsi Schnabbszahl iss. Doo kummt mer dann unwillkierlich ins Sinniere unn Simmeliere. Ich werrd zum Beispiel nur zu gäär wisse, – wann doo viermool die Zahl zwää steht, was dann die Leid im Riggbligg iwwer unser heidisch Zeit denke. Wammer die 200 Johr seriggrechne duud, doo war Dengmerd sellemools noch bayrisch unn de Landesvadder war de Keenisch Maximilian de Erschde.