Mundart-Kolumne für St. Ingbert : Was fier e Wedder!

Aach wanner am Enn versucht hadd, bei uns nochemool gudd Wedder se mache, hadd sich de vergangene Mai - odder besser gesaad de verflossene - nidd midd Ruhm bekleggerd. Unn sich e ziemlich fauler Lenz gemachd.

Awwer ehrlich, das war doch e verlängerder April unn eejer e Wannemoonad wie e Wonnemoonad. Friejer hadd am erschde Mai als es Freibad uffgemachd unn jedds haddmer misse die Heizung uffdrääje unn im Wedderberichd heere: „Am Temperaturniveau ändert sich nichts“. Also Niveau siehd annerschd aus!

So ebbes kann emm richdisch die Stimmung verhagele unn mer kann doodebei richdisch in Raasch kumme. Obwohl joo ääni vunn de fundamendaalschde Lääwensweishääde besaad, dass mer sich nidd aach noch iwwers Wedder uffreesche soll.

Es äänzisch Gudde an der Sach iss joo, dass mer endlich mool e annners Thema gehadd had wie das eewische – sie wisse schunn was ich menn. Unn die Landwerde freije sich iwwer so e Wedder, weils joo in rer ald Bauernreeschel hääschd: Ist der Mai kühl und nass, füllt‘s dem Bauern Scheun‘ und Fass. Rään iss eewe gudd fier die Naduur. Awwer wie mei Freind Schorsch schunn immer gesaad hadd: dann kind die Naduur joo aach endlich mool ebbes fier mich mache.