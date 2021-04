Mundart-Kolumne für St. Ingbert : E Test to go

Foto: Die Atzel

In Dengmerd gebbds jedds zum Gligg e brääd gefächerdes Aangebodd for sich teste se losse. Bei einische Ärzte unn Abbodeege unn in de extra inngerichde Schnelltest-Zendre. In Rohrbach im Bürgerhaus, im Dorfgemeinschaftshaus in Owwerwerzbach unn an drei Stelle in Dengmerd: Im Ratskeller, uffem Parkplatz vorm Blau unn geejeiwwer vumm Wertstoffhof.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Horst Lang

Das Ganze geht ziemlich flodd un problemlos iwwer die Biehn, aach wanns e bissje in der Noos kiddseld. Was mich als Kollummnischd dodebei aawer in der Fedder juckt, das iss es fremdsprochliche Vokabular, wo sich doo um die Prozeduur ranke duud. Dass es Wort Test ausem Englische kummt, das falld emm faschd schunn garnimmeh uff unn iss gewissermaase schunn inngemeinded. Unn der Ausdrugg Drive-in geherd joo aach schunn zur umgangssprochliche Grundausstaddung, wammer heidsedaachs „in“ sinn will. Awwer jedds hadd doo sogar gestann, dass so e Schnelltest aach midd „Walk-In“ meeschlich wäär. Mei Freind Schorsch war desweeje ziemlich worres. Er hadd schunn gemennd, dasser doo vielleicht durchgewalkt werrd. Awwer Schorsch, hann ich gesaad, das Walke, das kenschde doch vunn de Leid, wo midd denne Stegge durch die Landschaffd peese. Unn das hääschd nix anneres als wie dassde doo se Fuus äänfach eninngehn kannschd.