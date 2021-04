Mundart-Kolumne für St. Ingbert : Geeje Fruschd helfd Waldesluschd

Die ersche Blüüde sinn schunn uffgang unn an de Bääm kumme jedds aach zaarde Knoschbe eraus. Es iss nimmeh se iwwersiehn: die Nadduur erwacht so langsam aus ihrem Winderschloof. Unn kried seerschd mool e geheerischer Schregg.

Weil sich ringserumm die Sidduazioon nidd wesendlich gebesserd hadd. Awwer was solls, saad se sich, es muss joo weidergehn midd der Weegetazioon. Unn wie scheen das jedds im Wachstumsstadium aussieht, das kammer in de Gäärde bewunnere. Besunnerschd wannse meeschlichst nadduurnah aangeleed worr sinn. Midd Wieseblume fier die Biencher, e Eggelche midd Gemies fier die Subb unn me bissje kreativem Wildwuchs fiers Gemied. Desweeje gebbds in Dengmerd aach widder e Wettbewerb fier so Gäärde.

Wer kää Gaarde hadd, der muss awwer uff Naduur nidd verzichde. Bei Sauerstoff-Unnerfunkzioon gebbds nämlich e Tankstell, wo mer de nadierlichste Kraffdstoff wos gebbd, widder noofille kann. Mer geht äänfach in de Wald, der wo joo nidd umsunschd als grieni Lung bezeichend werrd. Am Samschdaach gebbds bei der Volkshochschul sogar e Freiluffdkurs, wo mer sich schunn entspannt, wammer nur de Titel heert: „Waldbaden“.

A propos Wald, – in der Zeidung hadd gestann, dass all, wo de gleiche Vorname wie die Atzel hann, jedds unner Nadduurschudds stehn. De Saarforschd unn de Nabu hann sich nämlich uff e „Horstschutzvereinbarung“ verstännischd. Wo mer sich awwer aach gudd entspanne kann, das iss imme Museum. Die wo neierdings widder uff hann. Unn im Saarlandmuseum in Saarbrigge kammer jedds endlich aach widder die Bilder vunn unserm Weisgerber bewunnere. Ääns vunn de scheenschde iss es Gemälde „Ausritt im Englischen Garten“. Midd ganz vill Wald druff.