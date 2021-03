Mundart-Kolumne für St. Ingbert : Dengmerder Stadtgeschichde

Foto: Die Atzel

Was macht mer, wammer permanennd dehemm huggd, weil nirjends meh ebbes los iss. Ich menn jedds garnidd es ungezügelde Nachtlääwe, meh so die kuldurelle unn gesellschaffdliche Treffpunkte. Mer kann joo in seinem notgedrungene Stuwwe-Arrest nidd immer nur uff de Fernseher unn annere Bildschirme starre.

