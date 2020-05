Mundart-Kolumne für St. Ingbert : Im Mai maije – doo misse mer druff verzichde

So langsam derfe mer joo ganz zaghafd widder Kontaggd uffnemme midd unsere Middmensche unn Leidensgenosse. Allerdings misse mer wahrscheins noch längeri Zeit uff e weit verbreidedi Gewohnhääd verzichde, wo bei uns seid Generazioone gefleechd worr iss.

Wammer bei jemand maije geht, doo iss das joo nidd esselwe wie wammer offiziell irjendwohin zu Besuch kummt. Es Maije iss meh so e Art spontaani Stipp-Visidd. Wo es Luwwies vunn schrääch geejeiwwer nur mool korz erinngeschneid kummt. Hauptsächlich fier e bissje se sprooche. Was e schmeichelhaffdi Umschreiwung iss fier e Betäädischung, wo mer annerschdwo aach gääre als Räddsche bezeichend. Also sosesaan es Penndang zum Stammdisch vunn de Mannsleid, nur eewe midd Kaffee statt midd Bier. Was sich iwwrischens uff Maije reimt, unn graad gudd zur Maijenzeid passt, das iss es Freije. Was soo hääschd weils joo iwwerwiechend im Freije stattfind. Weil mer doodefier ziemlich vill Pladds unn Auslauf brauchd. Weeje der schrittweise Anbahnung vunn womeeschlich intimere Beziejunge. Wo dann am Enn die Freijerei awwer paradoxerweis zu rer engere Bindung fiehrt.