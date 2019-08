Mundart-Kolumne : Sennjoore unn Sennjooriddas

All verzehn Daach gebbds in der Ludwigstroos e Noomiddach fier Seenjoore, wo mer sesammehuggd bei denne Spiele, wo friejer noch in de Famielje gespielt worr sinn. Sosesaan als Geejestigg zum alljährliche „Tag der Gören und Lausbuben“ wo ball aach widder aansteht.

Doo leere die Junge dann, wie mer ohne technische Hilfsmiddel gemeinsam de Spass all allään hann kann. Wobei de Trend joo in die anner Richdung geht. Unn es Saarland wolle se doodebei zurer richdisch Hochbursch mache. Das ganze nennt sich „gaming“, was sovill wie spiele hääschd. Awwer eejer uff e Eggsdremsportart am Kommbjuuder enauslaafd.

A propos Kommbjuuder – dass die reifere Johrgäng uff dem Terräng nidd ganz so firm sinn, fiehrt awwer dezu, dass die Generazioone sich widder nääjer kumme. Wann de Altvordere sich vumm Enkel vergliggere lossd, woos an dem Abbaraad mool widder klemmt. Was denne Enkel angeblich manchmool nervt. Awwer wann der dann middme Audo hemmfahrt wo druffsteht „Gesponsert von Opa“, doo gleicht sich das joo widder aus.

Awwer nidd dass sie menne, die heejere Semeschder vunn heid wäre vunn geschdern. Unn Seenjoore wolle die aach nimmeh titulierd werre. Heegschdens die Fraue noch als Seenjooriddas. Unn die grien aach nidd glei die Kriese wannse ebbes heere vunn Maus unn Speicher unn dass uff der Taschdaduur druffsteht: „alt entfernen“. Wammer mool genau hinguggd, sieht mer, dass die Aldersgrubb eichendlich die Turnschuh-Generazioon iss. So rüssdisch sinn die meischd noch unnerwääs. Se Fuus odder windschniddisch samt Helm uffem Fahrrad. Notfalls aach middme Hilfsmodoorche. Unn doo muss ich unwillkirlich an das alde Lied denke: Unser Oma fahrt im Hiehnerstall Modoorrad.