Die Stadt St. Ingbert teilt mit: : Der „Bolzkäfig“ wird geschlossen

St. Ingbert Während des „filmreif! Bundesfestivals Junger Film 2019“, das Ende Mai in St. Ingbert stattfindet, wird die Multifunktionsanlage an der Kohlenstraße vorübergehend in eine Minigolfbahn umfunktioniert.

