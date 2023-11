Bierlokal mit Potenzial MÜ1 – das frühere Bergmannsheim ist eine der letzten echten Bierkneipen in St. Ingbert

Früher war hier das Bergmannsheim. Nach der Schicht trafen sich die Bergleute hier zum Bier. Oder aber auch am Abend im Verein, zum musizieren oder singen. Damals war die Wirtschaft gegenüber des Bahnhofs Bestandteil des täglichen Lebens. Heute heißt sie nicht mehr Bergmannsheim, sondern „MÜ1“. Trotzdem hat sie vieles an Tradition und Lebensgefühl in unsere Zeit gerettet. Wir wollten wissen, ob die klassische Bierkneipe auch heute noch ihren Platz in der Gastronomieszene hat. Jürgen Müller, der Wirt des „MÜ1“, kann über diese Frage im Gespräch mit unserer Zeitung nur lächeln.