In der Hildegardkirche St. Ingbert : Musik ist eine große Trösterin

In der Hildegardkirche St. Ingbert

St Ingbert Evangelische Kantorei und Chorklang Caecilia führten das Mozart-Requiem KV 626 in der Hildegardkirche auf – ein musikalischer Genuss.

In einem Kooperationsprojekt führten die Evangelische Kantorei und Chorklang Caecilia gemeinsam Mozarts Requiem KV 626 in der St. Ingberter Hildegardkirche auf. Das teilt der Förderverein Kirchenmusik St. Hildegard e. V.mit.

„Musik sei eine große Trösterin“, heißt es weiter: „Wenn sie in Zeiten pandemiebedingter Einschränkungen sogar in Präsenz erklingen darf, wird sie zum unschätzbaren Geschenk, sowohl für die Ausführenden als auch für das in großer Zahl erschienene Publikum, das sich gerne den Hygiene-Regeln unterwarf, um diese besondere Erfahrung zu teilen.“