Erweitertes Schulangebot in Oberwürzbach : Montessori-Schule will junge Leute bis zum Abi begleiten

Oberwürzbach Die private Montessori-Grundschule in Oberwürzbach macht einen großen Schritt: Sie will mit dem kommenden Schuljahr auch zur weiterführenden Schule mit den Sekundarstufen I und II werden und damit ein Bildungsangebot vom sechsten bis 19. Lebensjahr anbieten.

Zu einem Informationsabend lädt der Schulverein Montessori Saarpfalz deshalb für diesen Mittwoch, 8. März, ab 18.30 Uhr in die Räume der Grundschule in der Hasenfelsstraße 12 ein.

Projekt startet mit einer halben fünften Klasse

Yvonne Buchholz, Vorsitzende des Trägervereins, erläutert, zum 1. August werde die Schule mit einer halben fünften Klasse in das Projekt einsteigen. Im Schuljahr darauf wird dann eine Lerngruppe (die Schule arbeitet mit altersgemischten Gruppen) voll werden. Es seien auch Plätze für Schülerinnen und Schüler frei, die nicht auf der Grundschule waren, betont Buchholz. Die private Schule erhebt ein Schulgeld, das sich an den finanziellen Möglichkeiten der Eltern bemisst.

Die Grundschule „Am Hasenfels“ besteht seit 2012. In den vergangenen Jahren ist sie deutlich gewachsen. Nachdem schon in der Anfangsphase Eltern und ihre Kinder abgewiesen wurden, weil die Kapazitäten der Schule zu klein waren, gab es 2013 eine zweite und 2019 eine dritte Lerngruppe an der Grundschule mit insgesamt rund 60 Kindern. Da das Interesse weiter hoch sei, auch für die weiterführende Schule, sei der Gedanke entstanden, Unterricht für die älteren Jahrgänge anzubieten. Zunächst werden die Lerngruppen alle in Oberwürzbach beheimatet sein, ab dem dritten Jahr sollen die älteren Jahrgänge dann Räume in der St. Ingberter Wiesentalschule beziehen.