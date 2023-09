Kolumne Unsere Woche Montessori-Erweiterungen stärken den Bildungsstandort

Beim Thema Kinderbetreuung und Schule will und muss die Stadt St. Ingbert also klotzen. Ein Räumchen-Wechsel-dich steht an. 35 Millionen Euro – soviel will man sich ja etwa den geplanten Bildungscampus rund um die denkmalgerecht sanierte Ludwigsschule kosten lassen. Dorthin sollen bis 2027 die Wiesentalschule und ihre Muttereinrichtung Rischbachschule umziehen. Ein „Nebeneffekt“ dieses Plans ist ein weiterer Umzug. In der Stadt soll eine bisher eher im West-Saarland verbreitete Schulform einen „Campus“ erhalten: die Montessori-Grund- und Gemeinschaftsschule soll 2026 aus der Oberwürzbacher Hasenfels- in die Wiesentalschule umsiedeln. Offiziell eingeweiht wurde die seit Anfang September einzige ihrer Art im Saarland am Donnerstag.