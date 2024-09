Auf der Alten Schmelz Die neue Möllerhalle in St. Ingbert sorgte für Begeisterung

Alles funktioniert – so das Resümee von Roman und Monika Hoffmann am Nachmittag des ersten Betriebstages in der neu gestalteten Möllerhalle in St. Ingbert. Sie ist das älteste Industriegebäude des Saarlandes, doch sie stand die letzten Jahrzehnte leer und verfiel zusehends. Bis die Hoffmanns sich mit der Stadt einig wurden über ihr Konzept zur „Kulturellen Mitte“. Sie sanierten die Möllerhalle grundlegend, und bei einem Tag der offenen Tür wurde nun vorgestellt, was aus der historischen Drahtwerkshalle und den früheren Feuerwehrgaragen daneben geworden ist.