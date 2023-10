MEC St. Ingbert Modelleisenbahner laden zu einer „Langen Nacht“ ein

Gleichzeitig werden Modellbahnen in verschiedenen Spurweiten in den einzelnen Clubheimen im Fahrbetrieb gezeigt. Mit dabei ist auch dieses Jahr wieder der Modelleisenbahnclub (MEC) St. Ingbert, der in seinen Clubräumen in der Neuen Bahnhofstraße 2a (Auffahrt am Weinberg) einen Teil seiner HO-Wechselstromanlage vorstellt. Zusätzlich veranstaltet der MEC IGB weitere Fahrtage bei freiem Eintritt: am 24. und 26. Oktober mit einer HO-Wechselstromanlage, am 9., 14. und 16. November mit einer N-Anlage, am 30. November und 7. Dezember mit einer HO-Gleichstromanlage sowie am 11. und 16. Januar mit einer 0-Anlage. Die Fahrtage finden jeweils von 19.30 bis 22 Uhr statt.