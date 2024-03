Gegen Leerstand in der Innenstadt Dieses neue Geschäft zieht in die St. Ingberter Fußgängerzone

Es ist nunmal auch Damenmode, was Susanne und Ralph Schimmelpfennig mit ihrem Team in der St. Ingberter Fußgängerzone gegenüber dem H&M anbieten. Sie sind mit ihrem Geschäft aus der Rohrbacher Bahnhofstraße in die City umgezogen. „Einsam und verlassen“ sei man an der alten Adresse gewesen, sagt Ralph Schimmelpfennig, nachdem auch ein Frisör dort noch geschlossen hatte. Zwar habe das Bekleidungsgeschäft eine treue Stammkundschaft, aber im Herzen der Stadt St. Ingbert sei der Laden sicher besser aufgehoben. „Hier fehlte auch ein Modehaus“, sagt der Chef, von Haus aus Textilkaufmann und seit Jahrzehnten in der Branche. Auch die Chefin, gelernte Anwaltsgehilfin, hat 25 Jahre Berufserfahrung im Verkauf. Und auch wenn beide schon 65 Jahre alt sind, sagt sie: „Es macht uns immer noch Spaß.“ Ihre vier Angestellten seien lange dabei, die hohe Kundenbindung das große Plus.