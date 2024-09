Aktionswoche in St. Ingbert „Tempo 30 in der Kohlenstraße muss kommen“

An der Kreuzung Poststraße/Ludwigstraße/Maxplatz werden Radfahrer derzeit in die Fußgängerzone geleitet. Das soll sich mit einem Radstreifen in der Poststraße ändern. Die Umgestaltung der Poststraße ist wiederum eng verknüpft mit einer neuen Verkehrsführung in der Kohlenstraße.

Foto: Michael Beer