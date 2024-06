St Ingberter Mobilitätsforum Illegales Parken: Wenn vom Bürgersteig nur 80 Zentimeter bleiben

Sieht gar nicht mal so wenig aus: In der Rickertstraße in St. Ingbert bleiben auf dem Bürgersteig zwischen Treppenstufe vor dem Haus und den Autos, die dort erlaubter Weise mit zwei Rädern auf dem Trottoir parken, noch ungefähr 1,60 Meter. Die Räder des Autos stehen etwas tiefer in den Gehweg hinein, als dies die Markierung auf dem Boden gestattet.