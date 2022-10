Mobilität in St. Ingbert : Rendezvous-Platz hat das Zeug zum Knotenpunkt

Viele Aspekte einer Mobilitätsstation bringt der St. Ingberter Rendezvous-Platz schon mit. Dort fahren die Buslinien, es gibt Tickets für den ÖPNV zu kaufen, ein Car-Sharing-Auto wartet auf Nutzer. Leih-Räder oder e-Scooter für die schnelle Verbindung zum Ziel der Fahrt wären noch hilfreich. Foto: Michael Beer Foto: Michael Beer

St Ingbert Wie lässt sich das Mobilitätsverhalten ändern? Wie muss der öffentliche Verkehr aussehen auch jenseits des Ticket-Preises, um Menschen aus dem Auto zu holen? Eine Seminararbeit der HTW hat im Rahmen der Mobilitätswoche in St. Ingbert auf zentrale Orte der Stadt geschaut.

Das 9-Euro-Ticket war den einen Fluch, den anderen Segen. Auf der einen Seite die Möglichkeit, ohne viel Nachdenken in Bus und Bahn einsteigen und fahren zu können, auf der anderen Seite völlig überfüllte Züge in den Sommerferien und Chaos an manchem Bahnsteig. Die Zukunft der Mobilität dürfte trotz aller Probleme mit den Öffentlichen kaum in immer wachsendem Autoverkehr liegen. Das machen lange Staus auf den Autobahnen genauso deutlich wie steigende Energiepreise.

St. Ingbert hat jüngst mit einer Mobilitätswoche auf alternative Beförderungsmöglichkeiten hingewiesen, Studenten der Saarbrücker Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) haben die Stadt unter die Lupe genommen und auf sogenannte Mobilitätsstationen hin untersucht.

Info Die Merkmale einer Mobilitätsstation In einer Broschüre hat das Wirtschafts- und Verkehrsministerium Merkmale zusammengefasst. Mobilitätsstationen bündeln demnach „unterschiedliche Mobilitätsangebote, wie Park-and-Ride, Bike-and-Ride, Car-, Bike- oder E-Scooter-Sharing, an einer ÖPNV-Haltestelle und sind somit die sichtbare Ausprägung eines multimodalen öffentlichen Mobilitätssystems. Die Größe der Station, das Design oder das konkrete Mobilitätsangebot variieren in Abhängigkeit von Bedeutung und Lage der Station. Möglich sind auch zusätzliche Serviceangebote, wie Paketstationen oder ein Kiosk, sodass simple Haltestellen zu attraktiven, im Stadtbild sichtbaren Einstiegspunkten der Mobilität sowie Treffpunkten und Orten der Kommunikation werden.“

Mobilität in der Stadt St. Ingbert

Solche Stationen, erläutert der St. Ingberter Mobilitätsbeauftragte Dennis Becker, sind Punkte im städtischen Raum, die es möglich machen, ohne viel Aufwand das Verkehrsmittel zu wechseln und so die Strecke zur beziehungsweise von der Bus- und Bahn-Haltestelle rasch zu bewältigen. Die Studenten zeigten mit E-Scootern und E-Bikes an Pop-up-Stationen, wie so etwas aussehen könnte. Solche Knotenpunkte des öfffentlichen Verkehrs will die Landesregierung mit einem einheitlichen Auftritt zu einer schnell zu erfassenden Marke machen. Becker erklärt, Orte wie der Rendezvous-Platz vorm Rathaus hätten schon heute das Potenzial für einen solchen Ort. Dort halten die Busse, der Bahnhof ist zu Fuß ein paar Minuten entfernt, ein Car-Sharing-Auto steht am Rand des Platzes. Mit Kiosk und Ticketverkauf des Ingo-Stadtbus-Verkehrs sind weitere Merkmale erfüllt.

Mobilitätswende durch Verknüpfen von Verkehrsträgern

Professor Steffen Hütter zeigt während der Mobilitätswoche in St. Ingbert, wie Vorwärtskommen mit Kind auch jenseits des Pkw gelingen kann. Foto: Conny Jung Foto: Conny Jung

In einem Leitfaden des Wirtschaftsministeriums zu Mobilitätsstationen heißt es im Vorwort: „Die Mobilitätswende ist keine Zukunftsvision mehr, sondern wir stecken bereits mittendrin.“ Dies sei unter Berücksichtigung des Klimawandels auch dringend geboten. Das Land unterstütze deshalb den Ausbau besagter Knotenpunkte, der verschiedene Verkehrsträger verknüpfe. Zugleich sollen sie „regionale Landmarke und Aushängeschild“ der Kommunen sein.

Einer der Studenten, die St. Ingbert unter die Lupe genommen haben, ist Philipp Potdevin. Der 25-Jährige studiert im Master-Studiengang Wirtschaftsingenieurswesen. Und hatte bei der Arbeit in der Mittelstadt den immensen Vorteil, selbst St. Ingberter zu sein. Er erläutert, die Semesterarbeit habe zunächst die Ist-Situation mit Bahnhöfen und Busnetz erfasst. Um dann in die Zukunft zu schauen: Was fehlt an diesen Orten für eine umfassende Mobilitätsstation, wo liegen generelle Mängel? Mit einem Stand haben die Studenten danach an zwei Tagen das Gespräch mit den Menschen gesucht.

E-Scooter und E-Bikes zum Leihen fehlen

Potdevins Eindruck: „St. Ingbert ist in der Mobilität eher altmodisch. Moderne Mobilität wie E-Scooter oder Bikes fehlen im Vergleich zu Saarbrücken komplett. Dafür funktioniert der Old-School-ÖPNV aber sehr gut und man ist super verbunden durch den Ingo-Bus.“ St. Ingbert bezeichnet er als „Autostadt“, was in der Landeshauptstadt in dieser Form gar nicht möglich wäre. Der Student weiter: „Dennoch bin ich der Meinung, dass in St. Ingbert einiges getan werden könnte, das die Bürger mit der Zeit auf jeden Fall immer mehr in Anspruch nehmen werden vor dem Hintergrund der Energiepreise.“ Mobilitätsstationen seien ein „wunderbarer Ansatz“.

49-Euro-Ticket

Auch die finanzielle Seite müssse man im Blick behalten. Das 49-Euro-Ticket oder eine ähnliche Form eines günstigen Tickets für alle Bereiche des Nahverkehrs, sagt Potdevin, müsse einfach kommen mit Blick auf Zukunftsmobilität und Klimapolitik: „Ich persönlich finde den Preis völlig okay, wenn man ihn mit den Autokosten vergleicht.“ Jenseits des Saarlandes, in Ballungsräumen, mache es Bürgerinnen und Bürger weitaus flexibler.

Betreut hat die Semesterarbeit der HTW-Studenten Professor Steffen Hütter. Er sagt mit dem Wissen aus seiner angewandten Forschungsarbeit im Bereich Alltagsmobilität im Saarland: „Der ÖPNV und die der Bevölkerung zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, sich auf alternativem Weg statt mit dem Auto zu bewegen, sind objektiv gesehen nicht so schlecht, wie man immer hört.“ Das Saarland habe denn auch nach wissenschaftlicher Definition kaum „ländliche Gebiete“, sondern eher „suburbanen Raum“. Die Verbindungswege seien insgesamt kurz.

Professor Steffen Hütter: schlechte Radwege

Hütter macht ein anderes Problem aus: „Aus meiner Erfahrung und Sicht versteckt sich hinter den Aussagen, der ÖPNV sei schlecht und im ländlichen Raum würde ja außer Auto nichts funktionieren, oft eine sehr große Portion Bequemlichkeit und mangelnde Motivation, sich mit den zur Verfügung stehenden Verkehrsträgeralternativen auseinanderzusetzen.“

Zugleich erkennt der Professor verschiedene Mängel. Insbesondere beim Radverkehr moniert er zu wenige und zu schlechte Radwege, keine definierten Übergangspunkte wie die Mobilitätsstationen, um „intermodale Verkehre“ zu nutzen wie den Umstieg von Rad auf Bahn oder Auto auf E-Scooter. Auch die öffentliche Debatte über das Mobilitätsverhalten und dessen Folgen sind ihm noch zu dürftig.

Rendezvous-Platz und Bahnhof St. Ingbert kommen gut weg

Bei der Bestandsaufnahme der HTW-Studenten kamen der St. Ingberter Bahnhof und der Rendezvous-Platz als mögliche Mobilitätsstationen gut weg. Neben einer eindeutigen Erkennbarkeit als Knotenpunkt müsse die Stadt allerdings auf die Sauberkeit achten. Mobilitätsstationen bedürften eines aktiven Managements. Die Bahnhöfe in Rohrbach und Rentrisch befinden sich indes nach der Untersuchung in einem „mehr als katastrophalen Zustand“.