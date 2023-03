Kneippverein Rohrbach Neue Kursangebote und neue Mitglieder

Auf der Mitgliederversammlung des Kneippvereins Rohrbach hat die Vorsitzende Christel Michély-Fickinger eine insgesamt positive Bilanz zur Arbeit im vergangenen Jahr gezogen. Mit ihrem Tätigkeitsbericht wurden den Vereinsmitgliedern im Hotel-Restaurant Zum Mühlehannes die Gründe für diesen Erfolg klar: Es ist die Pflege des Bewährten und die Aufnahme neuer Angebote zu einem Programm, das für alle Altersgruppen und fast alle Interessen etwas zu bieten hat: Neben den wöchentlichen Kursen des Bewegungsprogramms waren auch die anderen Veranstaltungen, wie Kneipp-Gesundheitstag, Vorträge, Nachmittage der Begegnung, Backwochenende und Fastenseminare und die erstmalige Beteiligung am Rohrbacher Weihnachtsmarkt sehr erfolgreich. „Diese zahlreichen Aktivitäten waren nur durch den unermüdlichen Einsatz der Übungsleiterinnen und anderen Aktiven möglich“, bedankte sich die Vorsitzende. „So sehr ich es bedauere, dass Kurse aufgrund von Corona pausierten oder gar ganz ausfielen, so sehr freut es mich, dass wir neue Kurse installieren konnten. So hat sich der Kurs Rückenyoga bewährt, ebenso wie Yoga für Anfänger oder Yoga auf dem Stuhl. Anstelle des Kurses Sonniger Herbst gab es montags in der Rohrbachhalle und später im Kneipp-Treff den Kurs Gymnastik und Tanz für jeden unter Leitung von Erica Bayerl oder Aroha mittwochs in der Turnhalle der Pestalozzischule, ebenfalls unter Leitung von Erica Bayerl. Dass wir inzwischen wieder eine Vielzahl an Kursen für unsere Jüngsten anbieten können, freut mich ganz besonders und bedanke mich bei Nicole Buhmann für ihr Engagement.“