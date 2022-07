St. Ingbert und Saarbrücken kooperieren beim Thema Starkregen : Überflutungsvorsorge mittels Ultraschall

Relativ unscheinbar ist der Pegelmesser über dem Rohrbach in der Ludwigstraße. Er liefert aber wichtige Daten, um bei Hochwasser Alarm schlagen zu können. Vor Ort sahen sich um (von links) Gerd Lang, Ortsvorsteherin Irene Kaiser, Beigeordneter Markus Schmitt und Langs Mitarbeiter Marco Bour. Foto: Peter Gaschott

St Ingbert/Saarbrücken In einem gemeinsamen Projekt haben St. Ingbert und Saarbrücken entlang des Rohrbachs dauerhafte Pegel-Melder angebracht. So soll ein Frühwarnsystem entstehen. Und das ist noch nicht alles.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gaschott

Die Städte St. Ingbert und Saarbrücken bauen ein Netz von Pegelmess-Systemen auf, um bei Starkregen besser reagieren zu können. Die Messgeräte arbeiten zuverlässig mit Ultraschall, die Ergebnisse kommen in den Rathäusern auf Mobiltelefonen oder auf dem Rechner an. So können die aktuellen Pegelstände entlang des Rohrbachs bis zu seiner Mündung in die Saar verfolgt werden. In einem zweiten Schritt sollen auch besonders bedrohte Anwohner Zugang zu den Messdaten erhalten.

Gerd Lang beschäftigt sich seit vier Jahrzehnten mit der Gewässersituation in St. Ingbert. Sowohl über die Gewässergüte weiß er bestens Bescheid, als auch über die Gefahren, die Starkregenereignisse mit sich bringen können. Die wichtigste Grundlage für einen Gewässerfachmann, wenn er vorbeugen und richtig reagieren will, sind verlässliche Daten. Bislang war Lang bei jedem Starkregen mit Auto und Messlatte unterwegs, um an den neuralgischen Punkten genau diese Daten zu sammeln. Wichtige Erkenntnisse resultieren daraus. So wurde in der Gustav-Clauss-Anlage das Stauniveau angehoben, um die Innenstadt bei Starkregen länger zu entlasten. Der Kléber-Weiher wird, so Lang, nicht mehr in Gänze aufgefüllt, weil das Stauvolumen unbedingt gebraucht wird, um eine Flutwelle nach Regen von den weiter unten liegenden Siedlungen fernzuhalten.

Lesen Sie auch Aus dem Gemeinderat : Heusweiler wappnet sich gegen Starkregen

Das ganz große Problem, das Gerd Lang allerdings sieht, sind die verrohrten Bachläufe. Er ist ebenso überzeugter wie engagierter Verfechter von Gewässer-Offenlegungen. Auch die Erfahrungen, die im vergangenen Jahr im Ahrtal gesammelt wurden, zeigen, dass dieser Weg der einzig erfolgversprechende ist. Lang: „Das Wasser braucht Platz. Wir müssen Überflutungsflächen schaffen.“ In einem gemeinsamen Projekt der Städte St. Ingbert und Saarbrücken wurden nun entlang des Rohrbachs Ultraschall-Melder angebracht. Sie messen ständig den Wasserpegel des Bachs und melden ihn über eine App in die Rathäuser und auf die Mobiltelefone der zuständigen Mitarbeiter. So steht laut Lang ein wirksames Frühwarnsystem zur Verfügung, mit dem man die Bevölkerung schnell und punktgenau warnen kann. In St. Ingbert befinden sich diese Pegelmelder in der Ludwigstraße, am WVD-Gelände – hier sind dann schon die Wassermassen aus Wollbach und Mäusbach zugeflossen – und bei der Industriekathedrale. Im weiteren Bachlauf bis zur Saar unterhält die Stadt Saarbrücken ein Netz von Pegelmeldern. Ein weiterer Pegelmelder wurde über dem Würzbach an der Brücke Talstraße installiert.

Markus Schmitt, Beigeordneter für nachhaltige Stadtentwicklung, ruft allerdings mit Nachdruck auch alle Privaten auf, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten am Schutz vor den Folgen von Starkregen zu beteiligen. Insbesondere weist er darauf hin, dass Regenwassersammelanlagen gefördert werden, ebenso wie viele Maßnahmen zur Entsiegelung. Auch die Dachflächen der Häuser können genutzt werden, um Regenwasser zu sammeln – die früher existierende Anschluss- und Benutzungspflicht der öffentlichen Kanalisation für die Dachentwässerung sei Vergangenheit, so Schmitt. Die St. Ingberter Ortsvorsteherin Irene Kaiser kündigt an, dass im Rahmen von Info-Veranstaltungen über die Rekultivierung von versiegelten Vorgärten gesprochen werden soll. Gegen Steingärten wendet sich auch Gerd Lang, er weist darauf hin, dass viele Vorgärten, in denen Wasser versickert, ein wichtiges Instrument seien, Bürger vor Überschwemmungen zu schützen.