Umweltminister Jost zu Besuch : Land unterstützt neues Dach für die Katzen in Oberwürzbach

Umweltminister Reinhold Jost, die Vorsitzende der Katzenfreunde Beatrice Speicher-Spengler, Dunja Sauer, Tierschutz-Referatsleiter Stefan Brill, MdL a.D. Gisela Kolb und Vereinskassenwartin Veronika Bock-Kersting (von links) bei der Besichtigung des renovierten Katzenhauses. Foto: S. Scheibner/ MUV.

Oberwürzbach Das saarländische Umweltministerium hat die Sanierung des Daches am Katzenhaus in Oberwürzbach unterstützt.

Die Zahl der in Tierheimen abgegebenen Katzen steigt stetig an. Viele der Tiere sind krank, unterernährt oder verletzt. Im Katzenhaus in Oberwürzbach, das seit 2001 dem Verein der Katzenfreunde Wadgassen gehört, ist das Problem bekannt. Das Haus nimmt jährlich etwa 500 Tiere aus dem ganzen Saarland auf und vermittelt sie. Das rund 100 Jahre alte Gebäude war allerdings stark sanierungsbedürftig und brauchte unter anderem dringend ein neues Dach. Das Umweltministerium hat die Renovierung mit einer Zuwendung in Höhe von rund 21 000 Euro unterstützt. Jetzt ist das Dach fertig, und der für Tierschutz zuständige Minister Reinhold Jost hat sich bei seinem Besuch das Ergebnis angeschaut.

„Wir wissen, was die Tierheim-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter im Saarland leisten, auch wie viel ehrenamtliche Arbeit und Herzblut hier investiert werden. Ohne den unermüdlichen Einsatz des Vereins der Katzenfreunde wäre die Situation von frei lebenden Katzen deutlich schlechter“, so Jost. In den vergangenen Jahren hatte das Umweltministerium bereits die Sanierung von Heizungskeller und Waschküche im Katzenhaus gefördert.

Die Hauptaufgabe des Katzenhauses besteht darin, ausgesetzte, zurückgelassene und abgegebene Katzen aufzunehmen und gegebenenfalls medizinisch zu versorgen sowie weiterzuvermitteln. Der Verein der Katzenfreunde unterstützt inzwischen auch maßgeblich die Umsetzung der Katzenschutzverordnung des Saarlandes.

Der Verein der Katzenfreunde Wadgassen wurde 1979 durch die heutige Vorsitzende Beatrice Speicher-Spengler als gemeinnützige Organisation gegründet, deren ehrenamtliche Mitglieder saarlandweit ausgesetzten und verwilderten Katzen in Not helfen.