Nabu-Exkursion in St. Ingbert : Mit dem Nabu auf der Spur der Moose

Spezialisten für kargen Untergrund: Mit Moos bewachsene Felsen am Hochscheid südlich von St. Ingbert. Foto: Franz-Josef Weicherding

St Ingbert/Rohrbach Der Nabu St. Ingbert bietet an diesem Samstag eine Exkursion mit einem saarländischen Experten an.

In den weitläufigen St. Ingberter Wäldern ist das Blätterdach oftmals so dicht, dass in der Zeit, in der die Bäume noch ihr Laub tragen, vielerorts kaum noch Licht zum Waldboden durchdringen kann. Nur für wenige Pflanzenarten genügen derartige Lichtmengen noch zum Überleben. Samenpflanzen sind hier zumeist verschwunden. Die Krautschicht des Waldbodens wird nun von wenigen Farnstöcken und überwiegend von den Moosen gebildet.

Weltweit sind etwa 16000 Moosarten bekannt. Sie besiedeln den Boden, wachsen auf den Stämmen und Ästen von Gehölzen. Trockenheit und Hitze liebende Arten wachsen auf Steinen, Felsen, Mauern und Dächern. Nässe benötigende Sippen, wie etwa die Torfmoose wachsen in den Mooren, zerfallen hier im Laufe der Jahrtausende zu Torf und lassen die Oberfläche der Moore immer höher anwachsen. Einige Arten kommen sogar als untergetaucht lebende Wassermoose vor.

Besonders große Anteile an der Vegetation haben die Moose in den Tundrenzonen der Erde. In den offenen, baumfreien Landschaften, die selbst im kurzen Sommer zumeist nur wenige Zentimeter frostfreien Boden aufweisen, dominieren wenige Gräsern und sommergrüne Zwergsträucher sowie eine große Anzahl von Flechten und Moosen.

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist die Wasserspeicherkapazität der Moose. Sie können zum Teil das 6- bis 7-fache ihres Gewichts an Wasser festhalten und allmählich an den Boden weiterleiten. Diese Eigenschaft ist besonders in grundwasserarmen Wäldern von Bedeutung. Viele Arten tragen als Erstbesiedler und Pionierpflanzen auf nackten Böden und Gesteinen zur Verminderung der Bodenabtragung bei.

Deutschlandweit gilt die Moosflora des Saarlandes als überdurchschnittlich gut untersucht. Die fleißigen saarländischen Moosforscher haben bisher etwa 700 Moosarten nachgewiesen. Einen kleinen Einblick in die St. Ingberter Moosflora soll eine Exkursion der Nabu-Ortsgruppe St. Ingbert am kommenden Wochenende ermöglichen. Als Referent konnte der saarländische Moosexperte Professor Rüdiger Mues gewonnen werden.