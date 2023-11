Sozialarbeiterin bei der Stadt St. Ingbert Von der Uni in den Sozialdienst

Sozialdienst in St. Ingbert – der hatte bislang eigentlich nur einen einzigen Namen. Über vierzig Jahre lang war Birgit Schöndorf das Synonym für nahezu alle Problemlösungen im sozialen Bereich. Bloß, sie ist vor kurzem in Rente gegangen und hinterlässt eine breite Lücke im Serviceprofil der Verwaltung. In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat nun eine Nachfolgerin eingestellt. Miriam Weber tritt in große Fußstapfen, aber sie ist zuversichtlich, in der Nachfolge Schöndorfs gute Arbeit zu machen. Über ihre Eindrücke und Pläne sprach sie mit der Saarbrücker Zeitung.