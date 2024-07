Mint-Campus St. Ingbert Der Mint-Campus öffnete seine Türen

Am Samstag gab es mit Staatssekretär Sebastian Thul hohen Besuch im Schülerforschungs- und -technikzentrum (SFTZ) auf der Alten Schmelz. Voller Stolz öffnete dessen Abteilungsleiter Rolf Hempelmann den Gästen aus dem Ministerium nahezu alle Türen, damit sie einen Einblick in die Vielfalt der Aktivitäten bekommen. Das kostenfreie Experimentalangebot können Kinder und Jugendliche zum Beispiel im Klassenverband als Ergänzung zum Unterricht nutzen. Sichtlich beeindruckt ließen sich die Gäste die Labore, welche in der Ausstattung mit denen an Unis mithalten können, zeigen und von den Schülern ihre Experimente erklären.