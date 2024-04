Interview Professor Rolf Hempelmann Mit grünem Stahl ins Schloss Bellevue

Hempelmann Kitas und Schulen sind formale Bildungseinrichtungen. Im Saarland gibt es Bildung, insbesondere für nachhaltige Entwicklung, aber auch an verschiedenen anderen Stellen. Die Ambitionen unseres Vereins als non-formale Einrichtung mit seinem Schülerforschungs- und -technikzentrum und seiner Offenen Jugendwerkstatt mit handwerklichem Schwerpunkt sind anders fokussiert und weiter gefasst. Wir machen Mint-Nachhaltigkeitsbildung und wollen Kindern und Jugendlichen einen Einblick in neue nachhaltige Materialien und technische Verfahren geben. Denn so viel ist klar: Die Transformation der Gesellschaft, also der Green Deal hin zu Nachhaltigkeit, erfordert zwingend Innovationen im Bereich nachhaltiger Materialien und nachhaltiger technischer Prozesse. Unsere Aufgabe besteht nicht nur in der Vermittlung nachhaltigen Verhaltens, sondern auch und besonders in der Heranführung an nachhaltige innovative Entwicklungen in der aktuellen Forschung und Technik. Denn wichtige technologische Errungenschaften ereignen sich in immer kürzeren Zeitabständen, mit wesentlichen Auswirkungen auf das tägliche Leben der Jugend und uns allen. Fortschritte in Wissenschaft und Technologie warten nicht, bis sie schließlich Eingang in die offiziellen Lehrpläne der Schulen finden. Deshalb sind Einrichtungen wie unsere so wichtig.