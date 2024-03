Straßenkontrolleurinnen schlagen Alarm „So extrem wie seit Jahren nicht“ – milder Winter hat schwere Folgen für St. Ingberts Straßen

Die vergangenen Monate waren in St. Ingbert verregnet und mäßig frostig. Und dennoch hat gerade dieser Mix massive Folgen für die Straßen in der Stadt. Frank Model spricht sogar von „so extrem wie seit Jahren nicht“. Das Wetter von November bis Februar hat nach Einschätzung des Experten der Stadt für die Straßen und ihren Zustand deshalb so sichtbare Folgen, weil es in dem verregneten Winter häufig den Wechsel von Nässe, Tau und Frost gab. Und die einzelnen Wetterphasen hätten häufig auch nur wenige Tage gedauert, aber gerade so Straßenschäden begünstigt. „Oft haben sich der Untergrund oder die Straße selbst mit Regenwasser vollgesogen. Und wenn dieses Wasser gefriert, sind Schäden unausweichlich.“ Der Effekt verstärke sich zudem, weil viele Straßen in der Mittelstadt schon älteren Baujahrs seien und sich deshalb der in diesen Bauwerken sinkende Bitumengehalt Folgen zeige. „Der Bitumen ist quasi der Klebstoff im Asphalt“, so Model. „Und in dem Maße, wie er fehlt, verschleißt die Straßendecke zusätzlich.“