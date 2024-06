Rohrbacher Gastronomie Was sich mit dem Michelin-Stern im Restaurant Midi verändert hat

Weller sammelte als Restaurantfachfrau erste Erfahrungen in der gehobenen Gastronomie Luxemburgs. Nach einer Zwischenstation bei einem Caterer in der Region Saarlouis folgten Stationen als Chef de Rang in bodenständigen Gastronomiebetrieben. Fünf Jahre verbrachte sie im Hotel Restaurant Landwerk in Wallerfangen, das auch mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet war. Zwei davon als Chef de Rang und drei Jahre als Restaurantleitung, Sommelière und Hotel-Leiterin des Hotels. Ihre letzte Station war die Vinothek beim Weingut van Volxem. Ideen bringt sie einige mit: Etwa einen Pralinen- oder Brotservice am Tisch. Das sei aber noch Zukunftsmusik, zwei weitere Servicekräfte dafür nötig, so Weller.