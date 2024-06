Von Buchungswelle bis Küchenumbau Was der Michelin-Stern im Rohrbacher Restaurant Midi alles verändert hat

Der 26. März 2024 wird Gastronom Hubert Pirrung und Küchenchef Peter Wirbel wohl ewig in Erinnerung bleiben. Da wurde ihr Rohrbacher Restaurant Midi bei einer feierlichen Gala in Hamburg mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. „Es war wie ein Ritterschlag – aufgenommen in die Tafelrunde, im wahrsten Sinne des Wortes“, umschreibt es der Mann, der mit seiner „Pirrung Mensa Vitae GmbH“ das Restaurant 2022 in der früheren Heckel-Kantine im Rohrbacher Industriegebiet eröffnet hat. Die kulinarische Verantwortung trägt seitdem der 39-jährige Wirbel.