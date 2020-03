Literaturforum St. Ingbert : Bilder-Szenen aus „Auffliegende Papageien“

St. Ingbert Autor Michael G. Fritz las auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung beim St. Ingberter Literaturforum aus seinem Roman.

Michael G. Fritz erzählt in „Auffliegende Papageien“ beinahe gleichnishaft und hoch inspiriert mit bildkräftiger Sprache eine große Liebesgeschichte, in der ein nahezu vergessenes und für uns alle doch so bedeutsames Stück einer untergegangen geglaubter Welt weiterlebt. Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall verarbeitet er Themen aus dem Leben in der ehemaligen DDR in seinem viel beachteten literarischen Schaffen. Beim Nachgespräch schilderte der Autor, was es heißt, in einem System voller Zensur zu leben und im „Dreibuchstabenland“ seine Meinung nicht frei äußern zu dürfen. Der als Schriftsteller und Publizist in Dresden und Berlin lebende Michael G. Fritz studierte Tiefbohrtechnik an der Bergakademie Freiberg und wurde 1975 aus politischen Gründen exmatrikuliert. Später arbeitete er als Lagerarbeiter und Beifahrer, übte ab 1976 verschiedene Tätigkeiten in den Städtischen Bibliotheken Dresden aus. Erst 1993 erfolgten seine Rehabilitierung und die Zuerkennung des Diploms durch die Bergakademie.