MGV Josefstal St.Ingbert : Der MGV Josefstal probt wenigstens wieder

St Ingbert Nachdem im vergangenen Jahr keine Versammlung stattfinden konnte und die Veranstaltung auch in diesem Jahr schon zwei Mal verschoben werden musste, trafen sich die Mitglieder des Männergesangvereins Josefstal in der Stadthalle St. Ingbert zur Jahreshauptversammlung.

Konnte der Vorsitzende Uwe Meisenheimer in seinem Bericht noch auf ein erfolgreiches Jahr 2019 mit zahlreichen Aktivitäten und Auftritten zurückblicken, so war 2020 wegen der Corona-Pandemie lediglich der Neujahrsempfang im Januar möglich. Mitte März musste der Probenbetrieb eingestellt werden. Im Spätsommer war es für kurze Zeit möglich, in kleinen Gruppen zu proben, aber seit Mitte Oktober ruhen die Proben wieder vollständig. Zahlreiche Auftritte und Konzertmitwirkungen fielen aus. Das für Oktober 2019 geplante Schlagerkonzert musste abgesagt und auf 2020 verschoben werden. Nach dem extrem langen Probenausfall ist allerdings auch in diesem Jahr kein großes Konzert möglich. Da bis vor kurzem unklar war, ab wann und unter welchen Bedingungen Aktivitäten möglich sind, gib es auch keine konkreten Pläne für die nächste Zeit. Lediglich der Neujahrsempfang 2022 ist bereits terminiert. Seit dem 9. Juli kann der MGV Josefstal aber wieder in voller Stärke proben, so dass die Sänger hoffen, dass doch der eine oder andere Auftritt noch möglich ist.