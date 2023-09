130 Jahre MGV Frohsinn Jubiläumschor zeigt seine ganze musikalische Bandbreite

Stolze 130 Jahre wird der Männergesangverein Frohsinn in diesem Jahr. Nach der internen Feier mit Ehrungen (wir berichteten) stand am vergangenen Samstagabend nun das Jubiläumskonzert in der Pfarrkirche St. Hildegard an. „Wir denken, 130 Jahre MGV Frohsinn ist ein Grund, dass man zusammenkommen kann“, meinte Heribert Wallacher, der erste Vorsitzende, in seiner Begrüßung.