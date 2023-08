MGV Frohsinn St. Ingbert Mit dem „Frohsinn“ werden Feste gefeiert, wie sie fallen

Schirmherrin Christine Streicher-Clivot ließ die Vereinsgeschichte Revue passieren und erwähnte auch die Fastnachtsabteilung des Vereins, eine Kombination, die es so oft nicht gibt. „Ohne Euch wäre es langweilig“, folgerte die Kultusministerin dann auch und ging darauf ein, dass das Singen nicht nur den Sängern Energie und Freude bringe, sondern auch den Zuhörenden. Damit täten die Bässe und Tenöre etwas „für die Seele und die körperliche Gesundheit“ und seien somit „echte Aktivposten“ in der Vereinsgemeinschaft. Die Präsidentin des SCV, Jutta Schmitt-Lang, fand, dass es der MGV mit seiner halboffiziellen Jubiläumsfeier genau richtig mache: „Wenn uns einige Krisen etwas gelehrt haben, dann das, dass man die Feste feiern soll, wie sie fallen“. Sie stellte dem MGV Frohsinn, dessen Name mehr als ein Programm sei, ein Super-Zeugnis aus und machte klar, dass „sich das Leben mit Frohsinn besser meistern lasse“. Werner Zeitz, Vorsitzender des Kreischorverbandes, verwies auf das Jubiläumskonzert am kommenden Samstag in der Hildegardskirche, zu dem er sich auch als Sänger des MGV viele Besucher wünsche. Viele Gäste andere Vereine überbrachten anlässlich des Ereignisses ihre Glückwünsche. Darunter auch der Verband saarländischer Karnevalsvereine. „Seit 74 Jahren macht Ihr Fastnacht in St. Ingbert, seit 27 Jahren seid Ihr bei uns im Verein“, so Fabienne Wolfanger. Sie stellte vor allem die in der Fastnacht gehaltene „kommunalpolitische Büttenrede“ als bemerkenswert heraus und verlieh den singenden Männern gemeinsam mit Wolfgang Blatt eine Urkunde in Anerkennung ihrer Dienste für die Wahrung der Traditionen und rund um die fünfte Jahreszeit.